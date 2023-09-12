Насамперед фахівець рекомендує залучати дітей до підготовки та вибору того, що є в їхньому ланч-боксі

Українські школярі знову повернулися за парти після літніх канікул. Попри те, що більшість прийомів їжі діти мають вдома, вони також часто беруть із собою до школи перекуси. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як саме зробити перекус корисним для дитини. Порадами ділиться президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоровʼя МОЗ України Олег Швець.

Насамперед фахівець рекомендує залучати дітей до підготовки та вибору того, що є в їхньому ланч-боксі.

«Вони з більшою ймовірністю з’їдять страви, які допомагали складати. Будьте креативними та робіть ланч-бокси яскравими, додавайте різні продукти», – зазначив Олег Швець.

За основу шкільних перекусів варто брати продукти, які надовго дають відчуття ситості. До таких належать продукти з високим вмістом білка (хліб, зернові батончики, горіхи, твердий сир, яйця тощо). А канапки та сендвічі краще готувати з цільнозернового хліба.

«Варто привчати дитину до нього поступово. Спочатку спробуйте приготувати бутерброд з однієї скибочки білого чи чорного хліба та однієї скибочки цільнозернового хліба. Не використовуйте у бутербродах майонез, крем-сир та інші магазинні "намазки"», – розповів фахівець.

Начинку для канапки краще обирати з помірним вмістом жиру. Це може бути нежирне м’ясо (наприклад, курка або індичка), риба (тунець або лосось), твердий сир з низьким вмістом жиру.

«Завжди додавайте до бутербродів зелений салат та овочі. Обирайте помідори черрі або палички з моркви, огірка, селери та перцю. В окреме відділення ланч-боксу покладіть нежирний хумус чи інший соус – з ним дітям буде смачніше їсти овочі», – зазначив Олег Швець.

До ланч-боксу також потрібно покласти шматочки фруктів та ягоди, які дитині легко буде з’їсти за один раз. Це може бути банан, порізане яблуко чи груша, помита лохина, шматочки мандарину чи апельсину, скибочки дині. Щоб фрукти не коричневіли, їх треба полити лимонним соком. У зимовий сезон можна давати консервовані фрукти без додавання цукру.

«Замість фруктових чи шоколадних батончиків кладіть в ланч-бокс корисні сухофрукти, наприклад, родзинки та курагу. Замініть тістечка на шоколад, цільнозернові батончики та печиво», – наголосив дієтолог.

Йогурти Олег Швець рекомендує обирати з низьким вмістом жиру та цукру. Краще зупинитися на білому йогурті, до якого можна додати власні фрукти чи ягоди. Щодо сиру, то якщо він має багато солі та жиру, то варто покласти його меншу скибочку.