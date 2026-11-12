Щоб обрати мандарини, які солодкі, соковиті – потрібно звернути увагу на інші ознаки

Під час купівлі мандаринів не варто орієнтуватися лише на яскравий колір. Щоб обрати саме солодкі та соковиті екземпляри, потрібно звернути увагу на інші ознаки. Pysznosci розповідають, як завжди обирати соковиті мандарини.

Як вибрати соковиті мандарини?

Спочатку перевірте їхню вагу. Фрукти, які здаються важкими для свого розміру, зазвичай мають більше соку та не надто сухі.

Також варто оглянути шкірку. Вона має бути насичено-помаранчевою, без великих коричневих плям, тріщин або м’яких ділянок. Занадто м’які плоди з помітними вм’ятинами найкраще не брати.

Форма теж може бути додатковою підказкою. Круглі мандарини часто мають м’якший, солодший смак, тоді як більш сплющені – більш терпкі. Однак багато що залежить від сорту та країни походження, тому форма не завжди є основною ознакою.

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