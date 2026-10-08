Насамперед варто оглянути фрукт

Щоб вибрати солодкий і соковитий апельсин, недостатньо оцінювати колір. Насамперед варто оглянути фрукт та звернути увагу на деякі ознаки, які вкажуть, чи він смачний. Pysznosci розповідає, як вибрати солодкий апельсин.

Шукайте апельсин з «пупком»

Це перше, на що варто звернути увагу. На нижній частині апельсина, з протилежного боку від плодоніжки, іноді помітне невелике заглиблення, схоже на пупок. Це не пошкодження, а характерна ознака апельсинів сорту «Навел», відомих своїм солодким смаком.

Візьміть кілька апельсинів у руки й порівняйте

Коли ви вже знайшли апельсини з «пупком», не беріть перший-ліпший. Візьміть у руку два або три плоди схожого розміру й виберіть той, що здається найважчим. Такий апельсин містить більше соку.

Огляньте шкірку

Стиглий апельсин має бути твердим і пружним. Ідеально гладка чи блискуча шкірка не обов’язкова, однак на плоді не повинно бути м’яких або запалих ділянок. Сильно зморщена поверхня часто свідчить про тривале зберігання та втрату вологи, що може погіршити смак.

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Колір може ввести вас в оману

Найчастіше в магазині ми орієнтуємося саме на колір. Ми шукаємо найгарніший апельсин, але це зовсім не є гарантією якості. Зеленуваті ділянки шкірки не означають, що плід недозрілий або кислий. Цитрусові змінюють колір під впливом температури, тому навіть стиглі й соковиті апельсини можуть виглядати менш ефектно, ніж ті, що мають ідеальне забарвлення. Тож не варто відмовлятися від апельсина лише тому, що на його шкірці є зелена пляма.