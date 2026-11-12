Звичайна губка не завжди може впоратися з таким забрудненням

Відмити кухонну тертку після натирання сиру буває непросто. Звичайна губка не завжди може впоратися з таким забрудненням, проте є простий домашні спосіб – використати лимон. Pysznosci розповідають, як відмити тертку від засохлого сиру.

Як почистити тертку свіжим лимоном?

Усе, що вам потрібно зробити, це розрізати лимон навпіл і почати терти його на брудній тертці. М’якуш та сік лимона ефективно видалить жирні залишки сиру навіть із найменших куточків та щілин.

Після чищення просто промийте тертку під теплою водою – і вона виглядатиме як нова.

А якщо ви не почистили тертку одразу після використання, а сир на ній уже засох, занурте половинку лимона в сіль і лише потім починайте процес чищення. А після цього також промийте тертку під краном з водою.

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