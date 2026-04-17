Відновити гостроту можна вдома за допомогою підручних засобів, які є майже на кожній кухні

Навіть якісна кухонна тертка з часом тупиться і гірше справляється зі своїм завданням. Проте це не означає, що її потрібно викидати – відновити гостроту можна вдома за допомогою підручних засобів, які є майже на кожній кухні. УНІАН розповідає, як заточити кухонну тертку в домашніх умовах.

Як заточити тертку ножем?

Один із найпростіших способів – використати звичайний ніж із тонким лезом. Для цього потрібно вставити ніж у кожен отвір терки, після чого обережно його прокрутити кілька разів. Однак після цього будьте обережнішими, коли вирішите вимити терку, адже леза стануть доволі гострими і ви можете порізати руки.

Як заточити тертку фольгою?

Якщо вам потрібно заточити дрібну тертку – використайте фольгу. Просто візьміть шматочок фольги, зімніть і притисніть його, зробивши невелику кульку. Після цього просто натріть фольгу на тертці.