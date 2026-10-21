Харчова сода може стати у пригоді не лише під час приготування тіста

Харчова сода може стати у пригоді не лише під час приготування тіста, а й у повсякденному прибиранні. Вона допомагає нейтралізувати неприємні запахи й видаляти забруднення та діє як м’який абразив. The Spruce розповідає, як можна використовувати соду у побуті.

Як освіжити килим за допомогою соди

Зазвичай килими та килимові покриття просто пилососять, щоб прибрати крихти й волосся. Наступного разу спробуйте перед цим посипати килим харчовою содою – приблизно 2–3 столовими ложками. Залиште її на 15 хвилин, а потім пропилососьте.

Цей спосіб може стати у пригоді, якщо ви переїжджаєте в будинок зі стійким запахом сигарет або придбали вживаний килим.

Як освіжити губки за допомогою соди

5. Губку час викинути, якщо вона остаточно змінила колір, почала розсипатися або ви користуєтеся нею довше двох тижнів. Якщо ж вона відносно нова, але вже має неприємний запах, її можна спробувати освіжити.

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Для цього замочіть губку в банці або невеликій мисці з водою, додавши приблизно 4 столові ложки харчової соди.

Як позбутися стійких запахів їжі з посуду

Контейнери можуть зберігати запах продуктів навіть після миття.

Протріть їх вологою губкою, посипаною харчовою содою. Для ретельнішого очищення розчиніть 4 столові ложки соди в 1 літрі теплої води у великій мисці та замочіть у ній посуд. Після цього ретельно промийте його під проточною водою.

Як усунути неприємний запах у контейнері для відходів

Харчову соду можна використовувати для усунення запахів зі сміттєвого відра. Насипте її в контейнер, щоб запобігти появі неприємного запаху.

Сам контейнер також можна промити розчином зі склянки харчової соди та 3,5 літра води.

Як позбутися тарганів за допомогою соди

Як стверджує видання, харчова сода підвищує тиск у внутрішніх органах тарганів після проковтування, що може призвести до їх загибелі.

Однак сама сода не приваблює комах, тому її пропонують змішувати з їжею, наприклад із цукром. Автори зазначають, що приманка може подіяти приблизно через 12–14 годин після того, як таргани її з’їдять.