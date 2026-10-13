Іноді впоратися з невеликим нальотом допомагають звичайні продукти, які є майже на кожній кухні

Навіть якісна чавунна пательня з часом може вкриватися рудими плямами, особливо якщо після миття на ній залишається волога. Однак не завжди потрібно купувати дорогі засоби для очищення або позбуватися посуду. Іноді впоратися з невеликим нальотом допомагають звичайні продукти, які є майже на кожній кухні. Wprost розповідає, як прибрати іржу з чавунної пательні.

Що знадобиться для очищення пательні?

Для цього способу знадобляться лише два продукти: свіже картопляне лушпиння та харчова сода. У поєднанні з водою сода утворює злегка зернисту пасту, яка під час розтирання допомагає відокремити м’які продукти корозії від поверхні металу.

Картопляне лушпиння виконує роль зручного аплікатора і забезпечує вологу, завдяки якій сода не розсипається по сковороді. Крім того, у ньому міститься щавлева кислота, яка вступає в реакцію зі сполуками заліза.

Як видалити легку іржу з чавунної пательні?

Видаліть зі сковорідки залишки їжі та жир.

Посипте іржаве місце невеликою кількістю харчової соди.

Візьміть шкірку від картоплі й вологою стороною почніть натирати метал.

Якщо потрібно, додайте кілька крапель води, щоб утворилася паста.

Акуратно видаліть розм’якшений наліт, а потім ретельно промийте сковорідку.