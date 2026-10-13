Як прибрати іржу з чавунної пательні: незвичний трюк із картопляним лушпинням
Навіть якісна чавунна пательня з часом може вкриватися рудими плямами, особливо якщо після миття на ній залишається волога. Однак не завжди потрібно купувати дорогі засоби для очищення або позбуватися посуду. Іноді впоратися з невеликим нальотом допомагають звичайні продукти, які є майже на кожній кухні. Wprost розповідає, як прибрати іржу з чавунної пательні.
Що знадобиться для очищення пательні?
Для цього способу знадобляться лише два продукти: свіже картопляне лушпиння та харчова сода. У поєднанні з водою сода утворює злегка зернисту пасту, яка під час розтирання допомагає відокремити м’які продукти корозії від поверхні металу.
Картопляне лушпиння виконує роль зручного аплікатора і забезпечує вологу, завдяки якій сода не розсипається по сковороді. Крім того, у ньому міститься щавлева кислота, яка вступає в реакцію зі сполуками заліза.
Як видалити легку іржу з чавунної пательні?
- Видаліть зі сковорідки залишки їжі та жир.
- Посипте іржаве місце невеликою кількістю харчової соди.
- Візьміть шкірку від картоплі й вологою стороною почніть натирати метал.
- Якщо потрібно, додайте кілька крапель води, щоб утворилася паста.
- Акуратно видаліть розм’якшений наліт, а потім ретельно промийте сковорідку.
- Одразу витріть пательню насухо і захистіть чавун відповідно до рекомендацій виробника.