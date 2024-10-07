Важко переоцінити користь мікрогріну, оскільки він багатий на хлорофіл, мікроелементи, вітаміни, а також містить органічні кислоти, ефірні олії та каротиноїди

Мікрозелень – це дрібні проростки різноманітних культур, які культивуються на ранніх стадіях росту. Вони можуть бути віком від 5 днів до двох тижнів і досягати у висоту до 10 см. Важко переоцінити користь мікрогріну, оскільки він багатий на хлорофіл, мікроелементи, вітаміни, а також містить органічні кислоти, ефірні олії та каротиноїди. Інструкції по вирощуванню мікрозелені в домашніх умовах пише Gradina Max.

Ґрунт

Візьміть звичайний контейнер. Він повинен бути широким і невисоким, без отворів. Замочіть насіння. Врахуйте той факт, що від культури залежить час замочування. Тому уважно прочитайте рекомендації на пакуванні. У ємність додайте трохи садової землі або ґрунту для розсади. Висота шару ґрунту повинна бути не більше 3-4 см.

На поверхню ґрунту викладайте насіння, далі присипте землею і змочіть посадку водою з пульверизатора. Ємність зверху потрібно накрити прозорою кришкою, щоб створити всередині парник. Якщо кришки немає, підійде прозора харчова плівка, пакет, скло і навіть банка.

Залиште контейнер на добре освітленому підвіконні. Коли з'являться паростки можна буде зняти кришку. Паростки зволожують з пульверизатора 2-3 рази на день. Подальші дії залежать від вирощуваної культури.

Папір

Мікрозелень вирощують, навіть на звичайному папері. Якщо у вас на кухні є кілька паперових рушників – вони якраз підійдуть. Крім того, для вирощування використовують і туалетний папір. На дно лотка поміщають вологий папір, при цьому перевірте, щоб папір не плавав у воді, це може згубно вплинути на насіння. Насіння розкладіть на папері й накрийте зверху прозорою кришкою, як і в попередньому варіанті.

Лоток з насінням поставте на підвіконня. Як тільки з'являться сходи, кришку необхідно зняти і стежити за тим, щоб папір постійно залишалася вологим.

Вата

Для реалізації цього способу вам знадобиться вата або ватні диски. У широку ємність, викладаєте попередньо змочені водою ватні диски (одним шаром). На вату потрібно покласти заздалегідь замочене насіння. Ємність закриваєте прозорою плівкою. Догляд такий же, як і в попередніх способах.

Марля

Ще один простий варіант для домашнього вирощування мікрозелені. У цьому випадку використовують не тільки марлю, але і неткані серветки. Марлю рівномірно складають в кілька шарів, зволожують і зверху викладають насіння. Не можна забувати підтримувати вологість марлі. Коли мікрозелень виросте, її можна буде витягати разом з корінням.

Банка

Насіння мікрозелені можна висадити, навіть в банку. Берете звичайну, прозору банку, насипаєте в неї насіння і заливаєте водою на 24 години. Це необхідно для того, щоб насіння набрякло. Крім того, візьміть сітчасту тканину або звичайну марлю. Затягніть нею шийку банки. Щоб тканина не зісковзувала з банки, закріпіть її резинкою.

Коли насіння набухне, воду потрібно злити і промити насіння. При цьому сітку не потрібно знімати. Банку слід перевернути догори дном, далі постарайтеся встановити банку на піддон так, щоб вона була під кутом 30 °. Основний секрет полягає в тому, що насіння, проростаючи, буде промиватися водою 2-3 рази на день. Не забувайте, що банка постійно повинна бути під нахилом.

Спеціальне обладнання

Після того як мікрозелень стала дедалі популярнішою, з'явилося багато спеціальних пристосувань для її вирощування. В інтернеті можна знайти прості, недорогі і водночас функціональні ємності. Наприклад, гідропоніка – відмінно підходить для вирощування мікрозелені.

Берете ємність, наповнюєте її водою до рівня сітчастої підставки, вставляєте піддон, викладаєте насіння. Далі закриваєте кришкою, яка є в наборі і стежите за тим, щоб насіння не відчувало браку вологи і сонячних променів.