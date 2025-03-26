В основі китайської методики лежить техніка живцювання

Китайський спосіб вирощування розсади помідорів – це особлива технологія, яка здобула популярність серед садівників. Вважається, що цей метод дозволяє виростити здоровіші та міцніші рослини, які краще адаптуються до умов довкілля і дають більший врожай. В основі китайської методики лежить техніка живцювання, яка допомагає стимулювати активний ріст кореневої системи помідорів і сприяє їхньому кращому розвитку. Детальніше про це пише Ukr.Media.

Основні етапи китайського методу вирощування розсади помідорів

Підготовка насіння: перш за все, потрібно загартувати насіння. Це може включати попереднє оброблення насіння стимуляторами росту і вибір найбільших насінин, що сприятиме кращому розвитку майбутніх рослин. Посів насіння: насіння томатів висівають у ґрунт, де його можна розкласти за схемою 4 см на 2 см. Після цього насіння обприскують водою, присипають ґрунтом і накривають плівкою для створення тепличних умов. Загартовування сходів: після того як з'являться перші сходи, їх переміщують у більш прохолодне місце, щоб температура була на 4-5 градусів нижчою, ніж вдень. Це дозволяє загартувати рослини та підготувати їх до подальшого розвитку. Пікіровка або живцювання: ключовий етап китайського методу – це не традиційна пікіровка, а живцювання. Коли на розсаді з’явиться 2-4 листочка, молоді рослини обережно обрізають нижче першого листя, залишаючи в ґрунті стебло і кореневу систему. Пророщування живців: зрізані частини рослини можна пророщувати в ґрунті або воді. Більш ефективним є пророщування в ґрунті, оскільки коріння томатів утворюється дуже швидко і в воді його буде складно контролювати. Пересадка в теплицю: у травні, як і звичайну розсаду, рослини, вирощені за китайською технологією, пересаджують у теплицю. Для кращого результату їх формують у два стебла, що дозволяє отримати більший урожай.

Переваги методу

Слід зазначити, що китайський метод вирощування розсади не є панацеєю. Згідно з дослідженнями, він не завжди дає різкий приріст урожаю або значне покращення смакових якостей плодів. Проте цей спосіб може бути корисним у разі, коли: