Часто дітей шантажують або пропонують гроші за злочин

Міністерство освіти і науки разом із Національною поліцією та Службою безпеки України провели онлайн-урок для школярів, його можуть переглянути учні з різних регіонів. На відео детально пояснюють підліткам, як розпізнати загрозу та що робити, якщо російські спецслужби намагаються їх завербувати до вчинення злочинів.

Чому це важливо

СБУ та поліція від початку 2024 року затримали понад 600 людей, які за завданням російських спецслужб вчиняли підпали, диверсії та теракти на території України. Їм обіцяли «легкі гроші», натомість вони отримали підозри у кримінальному злочині та перспективу реального тюремного ув’язнення.

Російські спецслужби активно працюють з українськими дітьми, використовують різні методи для вербування. Найпоширеніші способи – фінансова винагорода, психологічний тиск, маніпуляції та шантаж.

Що робити, якщо вас намагаються завербувати:

Зателефонувати за номером 102.

Написати в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника» або зателефонувати на гарячу лінію: 0-800-501-482.

Повідомити інспектора ювенальної превенції або представника СОБ (Служби освітньої безпеки), якщо такий є в школі.

Рекомендації батькам й освітянам, як налагодити контакт з дітьми: