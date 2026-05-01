Тофу швидко псується після відкриття упаковки, тому його важливо правильно зберігати. Якщо не дотримуватися базових правил, продукт може втратити свіжість, змінити смак і текстуру. Real Simple розповідає, як зберігати тофу в холодильнику.

Як зберігати тофу в холодильнику?

Нерозпакований тофу зберігається лише 3–5 днів, тобто термін його придатності коротший, ніж у розпакованого тофу, який зберігається в холодильнику. Якщо ваш тофу продається в герметичній упаковці, його можна вжити до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці.

Однак, якщо ваш тофу запакований у воді, рекомендується створити власний розчин для зберігання, який допоможе йому зберегтися довше. Для цього відкрийте упаковку з тофу та помістіть його у контейнер для зберігання продуктів з кришкою. Обов’язково залийте тофу холодною водою, перш ніж щільно закрити кришку. Щоб тофу залишався вологим та свіжим, міняйте воду раз на день. При такому зберіганні тофу повинен зберігатися в холодильнику приблизно тиждень.

Як зберігати залишки тофу?

Як і у випадку з будь-якими іншими продуктами, чим швидше ви з’їсте залишки страви з тофу, тим свіжішими вони будуть. Приготований тофу можна зберігати в холодильнику в герметичному контейнері до 5 днів, але якщо ви відчуєте кислий запах, це явна ознака того, що тофу зіпсувався і його слід викинути.