Вдома холодно, а опалення немає: прості способи не замерзнути в ліжку
Якщо в оселі немає опалення, особливо складно пережити ніч. Щоб не замерзнути в ліжку, варто заздалегідь прогріти спальне місце та подбати про тепло власного тіла. РБК-Україна розповідає, як не замерзнути в ліжку, коли немає опалення.
Як швидко прогріти ліжко?
Для цього способу підійдуть спеціальні гумові грілки, скляні пляшки з кришками, що щільно закручуються, або навіть звичайні пластикові пляшки. Їх потрібно наповнити гарячою водою (але не окропом, щоб не деформувався пластик) і покласти під ковдру за 15 хвилин до сну.
Пляшки також можна загорнути в махрові рушники або помістити у старі теплі шкарпетки – так вони довше зберігатимуть тепло.
Найкраще покласти пляшки в ноги та в районі попереку. Саме через ці зони тіло найшвидше втрачає тепло.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як зігріти тіло?
Використовуйте кілька шарів тканини, наприклад, одягу, пледів або ковдр. Між ними утворюється повітряний прошарок, який допомагає довше зберігати тепло.
Першим шаром ви можете покласти флісову ковдру, а зверху – важку пухову або вовняну ковдру. Якщо зовсім холодно, накрийте себе зверху ще й теплим верхнім одягом або покривалом.
Також холод часто йде не тільки зверху, а й знизу, від підлоги. Постеліть під простирадло вовняну ковдру, спальник або навіть туристичний каремат.
Окрім підготовки ліжка, варто подбати й про теплий одяг, адже ковдра лише допомагає зберігати тепло тіла. Замість бавовняної піжами краще обрати термобілизну або піжаму з флісу чи байки. Додатково можна вдягнути теплі шкарпетки, тонку трикотажну шапку або скористатися капюшоном. За потреби стануть у пригоді й рукавички.
З подушок і матраців можна зробити невелику халабуду, подібну до тих, які багато хто будував у дитинстві. Зверху накрийте її пледом або простирадлом, щоб зменшити протяги, а всередині облаштуйте місце для сну.
Якщо є туристичний намет, його можна розкласти прямо на ліжку або килимі та покласти всередину пледи й подушки. У такому невеликому закритому просторі тепло зберігатиметься краще, ніж у всій кімнаті.
Окрім цього, не лягайте в ліжко, якщо вже замерзли. Зробіть легку розминку – 15–20 присідань або махи руками. Ваша мета – розігнати кров, щоб відчути прилив тепла до кінцівок.