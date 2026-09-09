Значно практичніше зібрати різні продукти тривалого зберігання, з яких можна швидко приготувати поживну страву

Домашній запас консервів не обов’язково має складатися з десятків однакових банок тушкованого м’яса. Значно практичніше зібрати різні продукти тривалого зберігання, з яких можна швидко приготувати поживну страву. ТСН розповідає, які консерви варто додати до домашніх запасів.

М’ясні консерви

Одними з найкорисніших є м’ясні консерви. Це може бути яловичина, свинина, курятина та інші готові м’ясні продукти. Вони дають змогу додати до раціону білок, коли немає можливості приготувати свіже м’ясо.

Закриті м’ясні консерви можуть зберігатися приблизно 2–5 років. Але орієнтуватися слід на конкретний термін, зазначений на упаковці.

Рибні консерви

Сардини, скумбрія, тунець та інша консервована риба – чудовий варіант для домашнього запасу. Такі консерви не потребують приготування і можуть стати основою для салату, бутербродів або доповненням до каші чи макаронів.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У середньому рибні консерви можуть мати термін придатності близько 1–3 років, але конкретний строк залежить від виду риби, технології виробництва та виробника.

Після відкривання банки краще не залишати продукт в ній. Перекладіть рибу в чистий харчовий контейнер і поставте в холодильник, дотримуючись рекомендацій на пакованні.

Квасоля, горошок і кукурудза

Ці бобові допоможуть урізноманітнити ваше меню. Їх можна додавати до салатів, супів, гарнірів або використовувати для швидких перекусів.

Зазвичай такі консерви зберігають приблизно 1–3 роки. Завжди перевіряйте дату, нанесену саме на конкретну банку.

Томати у власному соку

Банка консервованих томатів – один із найуніверсальніших продуктів у коморі. Томати можна використовувати для соусу до макаронів, супу, підливи або тушкованих овочів.

Орієнтовний термін зберігання – 1–3 роки.

Фруктові консерви та пюре

Запаси можна доповнити не лише солоними продуктами. Консервовані персики, груші, ананаси, компоти або пюре стануть чудовим швидким варіантом перекусу.

Для багатьох таких продуктів термін придатності становить приблизно 1–3 роки, а для фруктових пюре – часто близько 1–2 років. Але точний строк завжди визначає виробник.