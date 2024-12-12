Школяр повинен навчитися самостійності у навчальному процесі

Освіта повинна не лише дати дітям знання і підготувати до майбутнього, але й навчити орієнтуватися в часи змін і невизначеності. Важливо вчитися впродовж усього життя. Для цього учні повинні вміти розбиратися в інформації, яка зараз доступна, та бути самостійними в навчальному процесі. Яка стратегія ефективного навчання, розповіла «Ocвiтopiя», базуючись на результатах дослідження РІSА.

Самоконтроль

Учні, які контролюють процес навчання, перевіряють, що вони вчать, скільки часу на це виділяють та наскільки добре розуміють матеріал, самі оцінюють, як вони рухаються до мети.

Для самоконтролю важливо ставити запитання, коли виникають сумніви, а також повторно перевіряти свої роботи, щоб виправляти помилки.

Критичне мислення

Критичне мислення або вміння бачити перспективу – ключова навичка для самостійного навчання. Щоб діти могли розвиватися, їм варто піддавати сумніву інформацію, бути відкритими до нової та вміти обґрунтовувати свої думки.

Навчання впродовж життя базується на переході від сталих знань до запитань. За допомогою критичного мислення діти можуть визначити свої потреби у нових знаннях та розширювати сферу навчання.

Щоб навчитися мислити критично, учні повинні погоджуватися з такими твердженнями:

«Я намагаюся врахувати думку кожного, перш ніж зайняти певну позицію»;

«Я можу розглядати майже всі речі під різними кутами»;

«Я не думаю, що в суперечці є лише одна правильна позиція».

Важлива відкритість та визнання різних позицій, гнучкість мислення та вміння поєднувати інформацію з різних джерел.

Проактивність у навчанні

Проактивні учні свідомо підходять до виконання завдань. Це допомагає їм покращувати свої результати. На цю якість вказують наполегливість та зусилля. Одним із важливих завдань проактивного навчання є самостійне встановлення зв’язку між тим, що вивчається, і тим, що людина вже знає.

У школі це можуть бути участь у групових дискусіях на уроках. Вони допомагають формувати критичне мислення та пов’язати вивчений матеріал з новим. Це важливо для навчання впродовж життя.

Кожна дитина є особливою, і «Оптіма» це розуміє. Дистанційна школа забезпечує індивідуальний підхід до кожного учня, враховуючи особистий темп і бажаний спосіб навчання. Завдяки досвідченим педагогам та інноваційним технологіям діти отримують якісні знання, які залишаються з ними на все життя. «Оптіма» – надійний партнер у підготовці до успішного майбутнього!

Мотивація

Мотивація буває зовнішня та внутрішня, яка найбільше впливає на результати навчання. Щоб виміряти внутрішню мотивацію учнів, варто звернути увагу, наскільки дітям подобається вивчати щось нове в школі та чи готові вони виконувати складні завдання. Щоб виміряти зовнішню – наскільки учні хочуть добре вчитися в школі та вірять у те, що там навчають того, що може стати в нагоді на роботі.

Індекс допитливості охоплює різні типи внутрішньої мотивації: задоволення учнів від вивчення нового в школі, можливість ставити запитання, висувати гіпотези та перевіряти їх на основі спостережень.

Віра в себе

Її важливою частиною є переконання, що здібності можна розвинути через зусилля і відданість справі. Віра в себе пояснює мотивацію учнів використовувати стратегії навчання і докладати зусиль для досягнення своїх цілей. А це є ключовим для навчання впродовж життя.

Учні, які вірять у те, що вони можуть розвивати свій інтелект, навички та знання, отримують задоволення від навчання. Дослідження показують, що учні з мисленням зростання більш схильні наполегливо виконувати шкільну роботу, що веде до кращої успішності.