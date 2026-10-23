Цибуля робить страву соковитою, не даючи м’ясу пересохнути

Щоб домашні котлети вийшли м’якими, соковитими та смачними, важливо не лише правильно вибрати м’ясо, а й подбати про додаткові інгредієнти. Один із них – цибуля, яка надає фаршу характерного смаку. Не всі знають, у якому вигляді її краще додавати: сирою чи попередньо обсмаженою. УНІАН розповідає, яку цибулю краще додавати до котлет.

Яку цибулю краще додавати до котлет?

Цибуля робить страву соковитою, не даючи м’ясу пересохнути. Однак велике значення має те, чи смажите ви овоч перед додаванням у фарш. Вибір способу обробки залежить від того, який вам потрібен ефект.

Цибулю можна додавати до фаршу сирою – це зручно, адже не потрібно витрачати час на обсмажування. Вона робить котлети соковитішими, проте може надавати їм гіркоти або гостроти та виразного запаху, який подобається не всім.

Обсмажена цибуля має м’якший аромат і солодкуватий смак, тому страва виходить ніжнішою. Однак така підготовка потребує додаткового часу, а після неї доведеться ще й помити сковорідку.

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