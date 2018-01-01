Yanair почала продаж квитків на регулярний авіарейс Львів-Батумі

ЕкономікаАК, сьогодні, 16:419340

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Yanair почала продаж квитків на регулярний авіарейс Львів-Батумі
фото Дмитра Петрова

Українська авіакомпанія Yanair відкрила продаж квитків на прямі рейси Львів – Батумі (Грузія), які почнуть виконуватися з 8 червня. Про це свідчать дані системи бронювання авіаперевізника, повідомляє AviaNews.

Перший регулярний авіарейс за маршрутом Львів-Батумі-Львів вирушить у політ в 8 червня, а 19 червня польоти здійснюватимуться двічі на тиждень – по вівторках і п’ятницях.

В системі бронювання продаж на рейси відкрита до кінця вересня. Вартість авіаквитків економ-класу становить 6154 грн (еквівалент $ 219) в обидві сторони. В ціну включено харчування та перевезення багажу 23 кг.

Раніше про намір влітку 2018 відкрити регулярний маршрут Львів-Батумі заявляв гендиректор Yanair Ярослав Агафонов, однак дата початку польотів не була визначена остаточно.

Зараз пряме авіасполучення між Львовом та Грузією відсутне. У 2014 році лоу-кост Wizz Air планував відкрити рейси зі Львова в Кутаїсі, а МАУ - з Львова в Батумі, проте заплановані польоти в результаті були скасовані.

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Авіакомпанія Yanair планує влітку 2018 року запустити рейс Львів-Батумі ZAXID.NET
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