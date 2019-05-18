Японія надасть 2,8 млн доларів для підтримки переселенців та відновлення Донбасу

Уряд Японії надасть 2,8 млн доларів цього року на виконання чотирьох проектів для підтримки людей і громад, які постраждали від війни на Донбасі. Про це повідомила прес-служба Представництва ООН в Україні.

Посол Японії в Україні Такаші Кураї зазначив, що з початку незалежності Японія надала Україні фінансову допомогу на суму 3,1 млрд доларів.

«Починаючи з 2014 року, після Революції Гідності, ми збільшили обсяг наданої допомоги Україні, й вона склала 1,87 млрд доларів, що статовить більше половини загального обсягу коштів, наданих з моменту набуття незалежності», — зазначив посол.

Він розповів, що допомога включає модернізацію Бортницької станції аерації, фінансову підтримку уряду України, допомогу в медичній сфері та допомогу населенню на сході Україні.

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані зазначила, що з 2015 року за фінансової підтримки Японії за допомогою програм, реалізованих ООН, вдалося реконструювати понад 30 об’єктів соціально-економічної інфраструктури у Луганській та Донецькій областях, зокрема, мости, насосні станції, медичні установи, реабілітаційні центри та школи.

Допомога надаватиметься чотирма агенціями системи ООН в Україні, зокрема: Програмою розвитку ООН (ПРООН) — на суму 0,54 млн доларів, Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) — 0,84 млн доларів, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) — 0,38 млн доларів, Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) — 1,09 млн доларів.