Японська платіжна система JCB вийшла на український ринок. Про це повідомив Національний банк, який узгодив умови та порядок її діяльності в Україні.

JCB Payment System надаватиме в Україні послуги еквайрингу, видачі готівки та оплати товарів і послуг за платіжними картками системи.

«Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок приймання карток. Прихід провідного світового гравця розширить можливості отримання послуг на платіжному ринку України. Також це сприятиме налагодженню тісніших відносин між Україною та Японією», – йдеться в повідомленні НБУ.

JCB стала п'ятою міжнародною картковою платіжною системою в Україні після Visa, MasterCard, American Express та UnionPay International.

Загальний річний обсяг транзакцій платіжної системи JCB становить близько 300 млрд доларів. Наразі платіжні картки JCB обслуговують в 190 країнах світу. Емісію платіжних карт JCB здійснює в 23 країнах світу.

Погодження відбулось ще 29 березня. Але між погодженням умов і порядку діяльності JCB до випуску перших карток може пройти досить багато часу. Для прикладу, китайській UnionPay знадобилося для цього аж два роки.