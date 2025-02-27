Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 2025 року прогнозує зростання ВВП України на 3,5%, хоча торік банк прогнозував зростання на 4,7%. Про це йдеться у новому звіті банку Regional Economic Prospects (REP).

«Попри те, що Україна вступила у 2025 рік із зовнішнім фінансуванням, забезпеченим на рік, вона стикається із уповільненням економічного зростання та прискоренням інфляції через наслідки війни, що триває з 2022 року», – зазначене у звіті.

Тож, ЄБРР знизив свій попередній прогноз зростання ВВП України на 1,2% – у вересні 2024 року банк очікував 4,7% зростання.

Причинами зміни прогнозу банк називає масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, які призвели до дефіциту електроенергії та високих витрат на її імпорт, гострий брак робочої сили, через мобілізацію та виїзд населення, сповільнення зростання ВВП до 3% на рік, прискорення інфляції внаслідок подорожчання електроенергії, підвищення тарифів, зростання зарплат та девальвації гривні.

Наприкінці 2024 року інфляція сягнула 12%. У першій половині 2025 року вона, ймовірно, залишиться на цьому рівні, а до кінця року має повернутися до однозначного показника, прогнозують у банку.

Дефіцит бюджету України у 2025 році прогнозується на рівні 19,4% ВВП. Він буде повністю покритий 38,4 млрд доларів зовнішнього фінансування.

Водночас ЄБРР вказав на низку позитивних чинників, які підтримають економіку. Зокрема, це стійкість та адаптивність бізнесу, ефективна робота торгового коридору у Чорному морі, високі державні витрати, розширення військових замовлень для українських підприємств тощо.

Також банк прогнозує зростання ВВП на 5% у 2026 році, якщо бойові дії припиняться цьогоріч.