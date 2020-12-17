Санкції обмежують доступ до ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії за агресію проти України ще на пів року через невиконання Мінських домовленостей. Про це у четвер, 17 грудня, повідомили у прес-службі Ради ЄС.

Санкції продовжили до 31 липня 2021 року. Таке рішення Рада ЄС ухвалила після останньої оцінки стану виконання Мінських домовленостей.

«З огляду на те, що Мінські домовленості не повністю виконуються Росією, лідери ЄС одноголосно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії», – зазначається в повідомленні.

Санкції обмежують доступ до ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють фінансову допомогу і брокерську діяльність російських фінансових установ.

Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу оборонного обладнання та встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання, або кінцевих користувачів товарів військового призначення в Росії. Санкції також накладають обмеження на російський енергетичний сектор.

Нагадаємо, що санкції проти Росії через дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, були вперше введені 17 березня 2014 року.

Рада ЄС постійно переглядає і періодично оновлює список осіб і організацій, що підпадають під дію санкцій. 10 вересня Європейський Союз вирішив продовжити санкції проти Росії через порушення територіальної цілісності України ще на шість місяців – до 15 березня 2021 року