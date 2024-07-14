Збірна Іспанії – переможець Євро-2024

У Берліні на «Олімпіаштадіоні» у вирішальній битві за золото чемпіонату Європи зійшлись Іспанія та Англія. Іспанцям вдалося вирвати перемогу на останніх хвилинах матчу з рахуноком 2:1 і вчетверте стати чемпіонами Європи – це рекордний показник.

Команди активно розпочали гру, але підопічні Луїса де ла Фуенте прогнозовано дуже швидко перехопили ініціативу, накочуючи атаку за атакою. Англія, небезпечно огризаючись, потроху відсунула гру від своїх воріт, і боротьба пішла на зустрічних курсах. Складна тактична боротьба двох команд у першому таймі не потішила видовищем і ледь не завершилась без жодного удару у площину воріт один одного. Вже у доданий час Філ Фоден у падінні замикав навіс зі стандарту у штрафний майданчик, але влучив прямісінько у голкіпера.

Одразу по перерві Іспанія вийшла вперед: Ламін Ямал отримав передачу поблизу штрафного на правому фланзі, перевів на протилежний бік на хід Ніко Вільямсу – і той вгатив м’яча у сітку. За мить Дані Ольмо міг подвоїти перевагу, але пробив повз стійку.

На 55-й хвилині Альваро Мората увірвався у штрафний і з гострого кута цілив у ворота – Джордан Пікфорд був вже відіграний, але захисник встиг вибити майже з лінії воріт. За мить вже Вільямс завдав потужного удару, однак м’яч просвистів повз стійку.

У середині другого тайму розкішний шанс зрівняти втратив Джуд Беллінгем: він отримав м’яч на лінії штрафного і з розвороту пробив впритирку з каркасом воріт. У відповідь вже Ямал розібрався з Люком Шоу і з меж штрафного прострілив низом у дальній кут – Пікфорд буквально врятував Англію.

На 70-й хвилині Гарет Саутгейт випустив Коула Палмера, який вже за мить зробив рахунок 1:1 – Сака віддав на Беллінгема в район одинадцятиметрової позначки, той у падінні викотив під удар на лінію штрафного – і партнер Мудрика по «Чеслі» потужно пробив у дальній кут.

Ямал міг стати героєм зустрічі, але вийшовши сам на сам не зміг переграти Пікфорда, пробивши по центру. Та за 4 хвилини до завершення матчу Марк Кукурелья з лівого флангу прострілив у воротарський – і першим на м’ячі був Мікель Оярсабаль, який вивів Іспанію вперед.

Англія могла відігратись, коли двічі поспіль розстрілювала ворота суперника: спочатку Унаї Сімон відбив перед собою, а за мить Оярсабаль головою вибив м’яч з лінії воріт. Зрештою, Іспанія вистояла під фінальним натиском англійців і вчетверте стала тріумфатором Євро-2024.