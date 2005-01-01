Netta виборола для Ізраїлю право проводити конкурс

Пісенний конкурс Євробачення у 2019 році може не відбутися в Ізраїлі. Європейська мовна спілка, яка є засновником конкурсу, висловлює свої побоювання щодо загострення арабо-ізраїльського конфлікту. Про це повідомляє ESC Today.

Також країну звинуватили у надмірній політизації конкурсу через вимогу міністерки культури та спорту Мірі Регев повного узгодження трансляції із владою.

«Це необхідно тому, що влада Ізраїлю фінансує конкурс», - заявила Регев.

Крім того, організатори конкурсу незадоволені планами Ізраїлю реорганізувати суспільний телеканал Kan з метою розподілу розважальних та новинних програм.

Один з продюсерів Євробачення-1999 у Єрусалимі Аралі Голдфінгер заявив, що зараз ведуться розмови про перенесення музичного конкурсу до іншої країни.

Як можливу країну для проведення конкурсу розглядають Австрію. Країна успішно провела Євробачення 2015-го, а цьогоріч представник Австрії Цезар Семпсон посів третє місце у фіналі конкурсу.

Нагадаємо, Ізраїль виборов право проводити конкурс завдяки перемозі співачки Netta у травні 2018 року.