Європейська комісія представила сервіс EU Talent Pool, який допоможе українським біженцям знайти роботу на території Євросоюзу.

Онлайн-інструмент пошуку роботи дозволяє завантажувати свої резюме, які будуть доступні для більш як чотирьох тисяч роботодавців, національних державних служб зайнятості та приватних агентств зайнятості. Сервіс доступний англійською, українською та російською мовами і пов’язаний із мережею співробітництва служб зайнятості ЄС із понад 3 млн вакансій, пише LIGA.net.

Наразі до пілотного проекту приєдналися п’ять країн ЄС: Фінляндія, Литва, Польща, Хорватія й Іспанія.

Додамо, що в ЄС наразі перебувають кілька мільйонів українських біженців. Точна їх кількість постійно змінюється, оскільки дехто з них повертається в Україну.