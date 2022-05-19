Європарламент підтримав призупинення імпортних мит ЄС на увесь експорт з України на один рік, щоб підтримати українську економіку в умовах війни. Про це повідомляє «Європейська правда».

За тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною проголосували 515 депутатів, проти були 32 і 11 утрималися.

Зміни повністю скасовують ввізні мита на промислову продукцію, фрукти й овочі та антидемпінгові мита і запобіжні заходи щодо імпорту сталі терміном на один рік.

«Російська неспровокована та невиправдана агресивна війна проти України справляє з 24 лютого 2022 року вкрай негативний вплив на спроможність України торгувати з рештою світу, як через руйнування виробничих потужностей, так і через недоступність значної частки засобів транспорту внаслідок закриття доступу до Чорного моря», – зазначається у проекті регламенту.

Нові правила набудуть чинності з наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

За Угодою про асоціацію з ЄС українські компанії вже мають преференційний доступ до європейського ринку з 2016 року. Зараз Євросоюз є найбільшим торговим партнером України – на Євросоюз припадає понад 40% торгівлі товарами.