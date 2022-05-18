США та європейські союзники розробляють маршрути для експорту української пшениці та кукурудзи. Про це американські та європейські дипломати розповіли CNN.

«Не існує панацеї для вирішення цієї складної проблеми, і офіційні особи розглядають широкий спектр варіантів безпечної доставки продовольчого експорту залізницею, морем і повітрям», – заявили чиновники.

Як зазначається, можливі сценарії вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, погодиться на них Росія чи ні.

За словами дипломатів, це завдання буде в центрі уваги держсекретаря США Ентоні Блінкена на зустрічі в ООН у середу та четвер.

За даними ООН, майже 4,5 млн тонн зерна заблоковані у портах України. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського військового вторгнення.