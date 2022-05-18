Євросоюз та США розробляють маршрути для експорту українського зерна
Цим завданням напряму займатиметься держсекретар США Ентоні Блінкен
До теми
США та європейські союзники розробляють маршрути для експорту української пшениці та кукурудзи. Про це американські та європейські дипломати розповіли CNN.
«Не існує панацеї для вирішення цієї складної проблеми, і офіційні особи розглядають широкий спектр варіантів безпечної доставки продовольчого експорту залізницею, морем і повітрям», – заявили чиновники.
Як зазначається, можливі сценарії вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, погодиться на них Росія чи ні.
За словами дипломатів, це завдання буде в центрі уваги держсекретаря США Ентоні Блінкена на зустрічі в ООН у середу та четвер.
За даними ООН, майже 4,5 млн тонн зерна заблоковані у портах України. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи на тлі російського військового вторгнення.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.