Європейський Союз затвердив рішення про щомісячне виділення Україні фінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро протягом усього наступного року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Маємо приємну звістку з Європи – лідери держав-членів ЄС та керівництво Єврокомісії ухвалили стратегічне рішення про ритмічне фінансування потреб України у 2023 році на суму 1,5 млрд євро щомісяця», – написав він.

Гетманцев нагадав, що загалом Євросоюз планує надати нашій державі 18 мільярдів євро. Зараз міністрам фінансів країн-членів потрібно узгодити технічну частину реалізації ухваленого рішення.

Голова комітету ВР також зазначив, що Сполучені Штати Америки оголосили про намір закрити половину фінансових потреб України. За його словами, позиції президента США Джо Байдена та голови Мінфіну Джанет Єллен «тверді й непохитні» в цьому питанні.

Зважаючи на це, Гетманцев запевнив, що нашій державі вистачатиме коштів, щоб покрити щомісячний дефіцит бюджету, до кінця 2023 року.