Євросоюз передав Україні чергову партію військової допомоги
Україна отримала від Євросоюзу 16 вантажівок підвищеної прохідності
Світ — Ольга Гринько, 0 0
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В Україну прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності
Україна отримала від Євросоюзу чергову партію військової допомоги. Повідомляється, що в Україну прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності.
«Посилюємо мобільність та кибероборонні спроможності ЗС України в межах Європейського фонду миру», – зазначено у повідомленні прес-службі представництва Євросоюзу в Україні.
Також у представництві повідомили, що голова Служби інструментів зовнішньої політики ЄС зустрівся у Києві із представниками Міноборони України та іншими партнерами.
Зазначимо, що 20 жовтня Міністерство оборони Іспанії оголосило про передачу Україні п’яти електрогенераторів через обстріли енергетичної інфраструктури.
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