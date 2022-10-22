В Україну прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності

Україна отримала від Євросоюзу чергову партію військової допомоги. Повідомляється, що в Україну прибули 16 додаткових вантажівок підвищеної прохідності.

«Посилюємо мобільність та кибероборонні спроможності ЗС України в межах Європейського фонду миру», – зазначено у повідомленні прес-службі представництва Євросоюзу в Україні.

Також у представництві повідомили, що голова Служби інструментів зовнішньої політики ЄС зустрівся у Києві із представниками Міноборони України та іншими партнерами.

Зазначимо, що 20 жовтня Міністерство оборони Іспанії оголосило про передачу Україні п’яти електрогенераторів через обстріли енергетичної інфраструктури.