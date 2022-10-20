Міністерство оборони Іспанії в середу, 19 жовтня, оголосило про передання Україні електрогенераторів у зв'язку з нещодавніми атаками Росії на українську електричну інфраструктуру, які серйозно вплинули на постачання електроенергії українським громадянам.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Іспанії, повітряно-космічні війська передадуть Україні чотири генератори потужністю 400 кіловат і один – потужністю 150 кіловат.

«Генератори вже передані оператору оборонної логістики і протягом наступних трьох днів будуть доставлені наземним транспортом до логістичного хабу з прийому та розподілу матеріальної допомоги Україні, розташованого на території Польщі», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Нідерланди виділили 570 млн євро на ремонт українських систем опалення.

Росія з 10 жовтня регулярно і масовано обстрілює енергетичну інфраструктуру – електростанції й електропідстанції – у всіх регіонах України, використовуючи для цього як ракети, так і дрони-камікадзе. За інформацією президента Володимира Зеленського, російські воєнні злочинці пошкодили або зруйнували вже 30% української енергетичної інфраструктури.

Після останніх атак на енергетичну інфраструктуру України в країні 20 жовтня у всіх областях тимчасово відключатимуть електроенергію. Крім того, Офіс президента закликав українців 20 жовтня максимально знизити споживання електроенергії в період з 07:00 до 23:00.