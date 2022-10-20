Нідерланди виділили 70 млн євро для ремонту опалення в Україні
Міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер оголосила про виділення 70 млн євро для забезпечення опалення в Україні. Про це вона написала у Twitter.
«З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю 70 мільйонів євро спеціально для цієї зими», – йдеться в її заяві.
Із повідомлення випливає, що кошти будуть виділені через спеціальний фонд Світового банку, який був створений для проходження Україною зимового сезону, зазначає «Європейська правда».
Нагадаємо, раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.