Міністерка внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер оголосила про виділення 70 млн євро для забезпечення опалення в Україні. Про це вона написала у Twitter.

«З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку від імені Нідерландів, що я вже надаю 70 мільйонів євро спеціально для цієї зими», – йдеться в її заяві.

Met de winter in aantocht worden de problemen voor de Oekraïners alleen maar groter. Huizen, waterleidingen & verwarmingen moeten dringend worden gerepareerd. Bij de Wereldbank aangekondigd dat ik namens NL alvast € 70 miljoen ter beschikking stel, speciaal voor deze winter. pic.twitter.com/zyML0MQJBW — Liesje Schreinemacher (@LSchreinemacher) October 12, 2022

Із повідомлення випливає, що кошти будуть виділені через спеціальний фонд Світового банку, який був створений для проходження Україною зимового сезону, зазначає «Європейська правда».

Нагадаємо, раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила про передання Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.