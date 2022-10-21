Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у кінці вересн

Актор Марк Гемілл, який виконав роль Люка Скайвокера у фільмі «Зоряні війни» розповів, що допоміг зібрати кошти на 500 БпЛА для України. За словами Гемілла, кошти на них вдалося зібрати менше ніж за місяць – із 29 вересня, відколи актор став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Про це він розповів в ефірі програми Sound On на Bloomberg Radio.

«Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають їхню землю, їхніх людей, вони стежать за кордоном, вони – очі в небі», – розповів Марк Гемілл.

Актор зазначив, що був вражений тим, як його залучення до проекту «Армія дронів» зі збору коштів на безпілотники для України принесло такі результати.

«Я був справді шокований, тому що вони щонайменше два-три рази на тиждень дають мені ці новини про те, що відбувається, і вони сказали, що отримали понад 500 дронів, відколи я долучився до цього», – розповів Гемілл.

Кошти на безпілотники збирають у межах фандрейзингової платформи United24. Гроші з платформи використовують для забезпечення найголовніших потреб за трьома напрямами: оборона й розмінування, медична допомога та відбудова України.

Нагадаємо, Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24 29 вересня. Раніше амбасадорами цієї платформи також стали українські спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, американські актори Лієв Шрайбер і Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.