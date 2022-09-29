Марк Гемілл став амбасадором фандрейзингової платформи United24 та допомагатиме збирати кошти на «Армію дронів»

Американський актор Марк Гемілл, який виконав роль Люка Скайвокера у «Зоряних війнах», став амбасадором фандрейзингової платформи United24. Про це у четвер, 29 вересня, Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на «Армію дронів». Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся», – сказав Зеленський.

Також він подякував Марку Геміллу за підтримку українського народу у боротьбі за свободу.

Нагадаємо, глобальну фандрейзингову платформиу United24 було запущено у травні. За чотири місяці її функціонування на допомогу України надійшли внески зі 110 країн на загальну суму майже 200 млн доларів США. У серпні за зібрані кошти вдалося придбати гелікоптер для ЗСУ.

У липні в Україні запустили проект зі збору коштів на «Армію дронів» для ЗСУ. на початку вересня українські захисники отримали перші 20 безпілотників Warmate.

Зазначимо, що раніше амбасадорами United24 вже стали спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, американські актори Лієв Шрайбер і Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія.