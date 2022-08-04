Багатоцільовий гелікоптер використовують переважно для евакуації поранених з поля бою

Через ініціативу UNITED24 вперше вдалося придбати гелікоптер. Про це повідомив віце-премʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це рятувальний гелікоптер МІ-2АМ-1 за 23,4 млн грн для евакуації важкопоранених з поля бою. Набирає швидкість до 200 км/год і долає відстані до 600 кілометрів. Це надзвичайно важливо, коли на рахунку кожна хвилина», – пояснив Федоров.

Мі-2АМ-1 виробляють в Україні, що полегшує постачання та сервісне обслуговування, а військові зможуть отримати транспорт найближчим часом.

Онлайн-платформа UNITED24 для збору коштів на підтримку України запрацювала 5 травня. Вона надає можливість зробити донейт в один клік із будь-якої країни. Усі кошти надходять на рахунки Національного банку України та закріплені за профільними міністерствами: оборони, охорони здоровʼя та інфраструктури, нагадує сайт «Бабель».

1 липня в Україні запустили проєкт «Армія дронів», щоб закрити безпілотниками лінію фронту. На першому етапі планують закупити 200 безпілотників для повітряної розвідки, які можуть літати до 24 годин на відстань 160 кілометрів і при цьому залишатися майже непомітними для ворога.

У середині липня повідомлялося, що за понад два тижні збору коштів через платформу UNITED24 на «Армію дронів» задонатили понад 510 млн грн.