У планах ЄС виділити Україні 18 млрд євро на підтримку економіки

Європейський Союз передає черговий транш на 1,5 млрд євро для допомоги Україні. Кошти в межах макрофінансової підтримки надійдуть на фінансування зарплат, повідомив у вівторок, 23 травня, заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, це вже четвертий транш на 1,5 млрд євро, спрямований на підтримку економіки України. Загалом Євросоюз виділив вже 7,5 млрд євро для фінансування Україні.

«Сьогодні ми надаємо Україні 4-й платіж в межах MFA+ обсягом 1,5 млрд євро. Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, як-от виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури. Таким чином виплати ЄС MFA+ для України цьогоріч сягнуть уже 7,5 млрд євро», – повідомив Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, 22 жовтня 2022 року ЄС ухвалив рішення про щомісячне виділення Україні 1,5 млрд євро на 2023 рік. Загалом Євросоюз планує надати нашій державі 18 мільярдів євро на підтримку української економіки. Попередній транш у 1,5 млрд ЄС надіслав 25 квітня 2023 року.