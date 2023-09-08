До міжнародного списку ЮНЕСКО потрапив історичний центр Львова

ЮНЕСКО внесло 20 об’єктів культурної спадщини України до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. Серед них історичний центр Львова, а також низка пам’яток на Львівщині.

Як повідомили в Міністерстві культури, загалом ЮНЕСКО внесло до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, 20 об’єктів в Україні. Йдеться про більшість об’єктів, які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до попереднього Списку світової спадщини ЮНЕСКО, не враховуючи ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, історичного центру Одеси та Чернігова.

Йдеться про такі об’єкти:

Собор Святої Софії та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра;

Львів – ансамбль історичного центру;

Ясінянська церква Вознесіння Господнього;

Жовківська церква Пресвятої Трійці;

Матківська церква Введення в храм Пресвятої Богородиці;

Нижньовербізька церква Різдва Пресвятої Богородиці;

Потелицька церква Зіслання Святого Духа;

Рогатин – церква Зіслання Святого Духа;

Резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів;

Геодезична дуга Струве – Катеринівка;

Геодезична дуга Струве – Баранівка;

Геодезична дуга Струве – Фельштин;

Геодезична дуга Струве – Старо-Некрасівка;

Астрономічна обсерваторія Київського національного університету;

Культурний ландшафт каньйону в Кам’янці-Подільському;

Дендрологічний парк «Софіївка»;

Держпром (будівля Державної промисловості);

Науково-дослідний інститут (НДІ) Астрономічна обсерваторія Одеського національного університету;

Науково-дослідний інститут (НДІ) Миколаївська астрономічна обсерваторія;

Могила Тараса Шевченка та Державний історико-природничий музей-заповідник.

Зазначимо, що внаслідок війни в Україні фізично пошкоджені об’єкти культурної спадщини на суму 2,6 мільярда доларів. Загалом, за оцінками ЮНЕСКО, загальні збитки у галузі культури сягають понад 15 мільярдів доларів США.