Письменник Юрій Андрухович отримав у Німеччині престижну премію

Український поет і письменник Юрій Андрухович став лауреатом відомої Премії Гайне міста Дюссельдорфа за 2022 рік. Про це повідомляє «Укрінформ».

Про нагородження Андруховича повідомив мер Дюссельдорфа Стефан Келлер.

«Місто народження Генріха Гайне, вшановує рішучого захисника європейських цінностей, який відданий вільній і незалежній Україні з тісними зв’язками з Європою», – заявив Келлер.

Нагорода, за його словами, є бажанням «продовжувати виявляти солідарність з Україною та українським народом».

«Почуття іронії та гротеску характеризувало його творчість у кращих традиціях Гайне. Андрухович пристрасно відданий європейській ідеї та представляє ідентичність України як культурної нації. Він нагадує Європі, що свобода і права людини стоять на передовій оборони України», – пояснили свій вибір члени журі.

Премія, яка становить 50 тис. євро, буде вручена Андруховичу на церемонії 13 грудня з нагоди 225-річчя Генріха Гайне.