Талановитого педагога не стало на 94 році в Німеччинні

Відомий в Чернівцях композитор, диригент та педагог Юрій Ґіна помер у Німеччині на 94 році життя. За свій творчий шлях він підготував понад 100 скрипалів та написав більше ніж два десятки музичних композицій. Юрій Ґіна 24 роки пропрацював викладачем Чернівецького музичного училища, а 46 років – директором дитячої музичної школи №1.

Про смерть Юрія Ґіни повідомив заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк. За його словами, композитора не стало 19 травня вночі в Німеччині.

«Тривалий час його біографія була повʼязана з музичною школою N1 у Чернівцях, Чернівецьким музичним училищем, кафедрою музики Чернівецького національного університету та Чернівецькою обласною філармонією ім. Д. Гнатюка. Маю право називатися його учнем. Він відкрив для пізнання світ музики та скрипки. Вже потім неодноразово як науковець чи управлінець зустрічалися з Юрієм Ґіною у Чернівцях, говорили, згадували та підтримували один одного», – зазначив Михайло Павлюк.

Юрій Ґіна народився у мікрорайоні «Ленківці». Закінчив Чернівецьке музичне училище і Київську консерваторію імені Петра Чайковського. Педагогом працював понад 70 років: 24 роки викладачем в Чернівецькому музичному училищі та 46 років – директором Чернівецької дитячої музичної школи №1. Підготував понад 100 скрипалів, які грають у симфонічних оркестрах і стали лауреатами міжнародних та національних конкурсів.

В 1968 року Юрій Ґіна разом із Софією Ротару брав участь у ІХ Всесвітньому фестивалі молоді і студентів у Болгарії де під його керівництвом фольклорний колектив отримав високу оцінку, а солістка – найвищу нагороду «Золотий Орфей». Працював на кафедрі музики ЧНУ, де у 202 році отримав звання професора. Був художнім керівником і диригентом камерного оркестру Чернівецької обласної філармонії. У 2002 році йому присвоєно звання Народний артист України. За життя Юрій Ґіна написав приблизно 100 музичних творів.