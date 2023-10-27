З 1 січня зміняться умови урядової програми «єВідновлення»
Програму поширять на тих, хто відремонтував житло власним коштом
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє здійснювати виплати компенсацій тим, хто за свої гроші відновив пошкоджене в результаті російської агресії житло, повідомила у п’ятницю, 27 жовтня, прес-служба уряду.
Як зазначається в повідомленні, ті, хто самостійно відновлював своє житло, яке постраждало від російських обстрілів, почнуть отримувати виплати з 1 січня 2024 року. Саме тоді розпочнеться третій етап програми «єВідновлення».
«Заявки подаються через “Дію”. Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковим або визначальним у прийнятті рішення про компенсацію», – наголосили в уряді.
Нагадаємо, перший етап програми «єВідновлення» передбачав, що на виплати в сумі до 200 тис. грн претендують ті, чиє житло зазнало пошкоджень і хто не робив ремонт за власні гроші.
Другий етап передбачає компенсацію за знищене житло. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків. Такі люди отримають спеціальні житлові сертифікати, які у подальшому можна буде обміняти на нову квартиру чи будинок у будь-якому регіоні України. Водночас обмін можливий на суму, яку виділила держава після оцінки пошкоджень. Якщо вартість нового житла перевищує номінал сертифіката, то людина сплатить різницю власним коштом.