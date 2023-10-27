Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє здійснювати виплати компенсацій тим, хто за свої гроші відновив пошкоджене в результаті російської агресії житло, повідомила у п’ятницю, 27 жовтня, прес-служба уряду.

Як зазначається в повідомленні, ті, хто самостійно відновлював своє житло, яке постраждало від російських обстрілів, почнуть отримувати виплати з 1 січня 2024 року. Саме тоді розпочнеться третій етап програми «єВідновлення».

«Заявки подаються через “Дію”. Жодних чеків, розписок, фото- відеофіксацій чи інших доказів не потрібно. За бажанням їх можна додатково надати комісії, але це не є обовʼязковим або визначальним у прийнятті рішення про компенсацію», – наголосили в уряді.

Нагадаємо, перший етап програми «єВідновлення» передбачав, що на виплати в сумі до 200 тис. грн претендують ті, чиє житло зазнало пошкоджень і хто не робив ремонт за власні гроші.

Другий етап передбачає компенсацію за знищене житло. Йдеться про отримання нових квартир або будівництво приватних будинків. Такі люди отримають спеціальні житлові сертифікати, які у подальшому можна буде обміняти на нову квартиру чи будинок у будь-якому регіоні України. Водночас обмін можливий на суму, яку виділила держава після оцінки пошкоджень. Якщо вартість нового житла перевищує номінал сертифіката, то людина сплатить різницю власним коштом.