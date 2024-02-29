На Закарпатті вони отримають всю необхідну допомогу та підтримку

Десять багатодітних родин вдалося евакуювати з Покровського району Донецької області. Про це у середу, 28 лютого, повідомили в Мінреінтеграції із посиланням на Закарпатську ОВА.

На залізничному вокзалі в Мукачеві переселенців зустріли психологи, фахівці соціальних служб та Червоний Хрест Закарпаття.

«Люди були змушені покинути свої домівки через постійні ворожі обстріли. На Закарпатті вони отримають всю необхідну допомогу та підтримку», – йдеться у повідомленні.

35 внутрішніх переселенців, серед яких 19 дітей, розмістять у шелтерах на Хустщині. У таких осередках багатодітні сім’ї матимуть комфортні умови для проживання, швидкої адаптації та інтеграції в життя громади.