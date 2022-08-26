Поки що електронний рецепт працює лише на антибіотики

В Україні спрощується доступ до необхідних лікарських засобів пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань, а також додатково посилюється контроль за продажем в аптеках ліків, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Запуск електронного рецепта на наркотичні (психотропні) лікарські засоби відбудеться в листопаді, повідомило в п’ятницю, 26 серпня, міністерство охорони здоров’я України.

Також передбачається перехідний період для медичних закладів. Лікарі закладів, які підключені до електронної системи охорони здоров’я, повинні будуть призначати ці ліки за електронними рецептами. А в разі відсутності підключення до ЕСОЗ – за паперовими з використанням спеціальних рецептурних бланків. Водночас для продажу таких препаратів за електронним рецептом аптеки, що мають відповідну ліцензію на торгівлю наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, повинні обов’язково зареєструватися в ЕСОЗ.

Як пояснили у Міністерстві охорони здоров’я, із випискою електронного рецепта пацієнту надходитиме смс із номером рецепта та унікальним кодом погашення, які він має повідомити фармацевту в аптеці для отримання призначених у ньому препаратів.

Таким чином, з листопада в Україні запрацює другий етап впровадження електронного рецепта на відпуск рецептурних препаратів. Першим етапом був запуск електронного рецепта на антибіотики, який почав діяти з 1 серпня. Наступним етапом буде впровадження електронного рецепта на всі рецептурні препарати. Це має статися у 2023 році.