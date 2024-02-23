З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути сім’ю військовослужбовця. Йдеться про матір та сестру бійця. Про це у п’ятницю, 23 лютого, повідомили у Мінреінтеграції.

Нещодавно до Мінреінтеграції звернувся військовий ЗСУ, який нещодавно повернувся з полону. Він розповів, що на тимчасово окупованій території Херсонської області перебувають його мати й 14-річна сестра. Чоловік попросив допомогти повернути його родину на підконтрольну територію.

За сприяння Мінреінтеграції, «Української мережі за права дитини», а також волонтерської організації «Допомагаємо виїхати», сім’ю вдалося вивезти з тимчасової окупації.

Вони вже перебувають на підконтрольній території, тож невдовзі родина возз’єднається.