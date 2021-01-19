Банки, які працюють в Україні, у 2020 році закрили 868 своїх відділень. Таким чином, на початок 2021 року в Україні налічується 7134 банківські відділення.

Як повідомила у вівторок, 19 січня «Економічна правда» з посиланням на дані Національного банку України (НБУ), найбільше відділень за рік закрив «Ощадбанк» – 490. Таким чином, в «Ощадбанку» залишилось 1837 відділень.

«ПриватБанк» за рік закрив 211 відділень, і тепер у нього залишилась 1717 відділень.

«Райффайзен Банк Аваль» за рік закрив 100 відділень, залишилось 396.

В «Альфа-Банку» залишилось 218 відділень (на 39 відділень менше),

а «Сбербанк» і «ТАСкомбанк» за рік закрили по 16 відділень.

При цьому, у 2020 році банки відкрили 79 відділень. Найбільше – «Укргазбанк» (26), «Акордбанк» – 8, банк «Січ» – 6, ПУМБ – 16, «А-Банк» – 7, банк «Альянс» – 5.