Український фільм жахів «Конотопська відьма» уже 22 серпня виходить у прокат. З 20 серпня у книгарнях має з’явитись книга, яка написана на основі цієї стрічки.

Фільм «Конотопська відьма» розповість про прадавню відьму з Конотопу, яка, закохавшись у звичайного хлопця, зреклася своїх відьомських сил. Та, коли з початком повномасштабної війни російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вона вирішує помститися, повертаючи свої сили й обрушуючи жахливі та криваві кари на вбивць свого нареченого.

Творці українського горора заявили, що «книги за фільмами не лише дають змогу розширити всесвіт, створений фільмом, але й дозволяють дізнатися більше про улюблених персонажів, сюжетні лінії та деталі, які залишаються поза кадром».

Обкладинкою книги став постер фільму «Конотопська відьма» режисера Андрія Колесника. До книги увійшли ексклюзивні кадри зі зйомок, що стали її ілюстраціями. У книзі представлені інтроспекції та описи сцен з оригінального сценарію, які не увійшли до остаточної версії фільму через обмеження хронометражу.

Книжки, які видаються за мотивами фільму є явищем досить розповсюдженим (хоча й не таким популярним, як фільми на основі книжок). В Україні уже вийшли «Гніздо горлиці» та «Смак свободи». Проте у цьому випадку ситуація унікальна та дещо абсурдна, адже на сайті видавництва є також і однойменний роман письменника Григорія Квітки-Основ'яненка. Саме його назву запозичили автори фільму, хоча з класичний твором фільм має небагато спільного.