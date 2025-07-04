Незаконні АЗС діяли без ліцензій

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області спільно з поліцейськими у червні ліквідували сім нелегальних заправок на Львівщині.

Як повідомили у п’ятницю, 4 липня, у БЕБ Львівщини, незаконні автозаправні станції працювали без відповідних ліцензій. У зв’язку з цим поліцейські склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень за ст. 161-1 КУпАП «Порушення порядку торгівлі пальним».

Крім того, вилучено обладнання та 80 тонн пального.

БЕБ з поліцією припинили діяльність нелегальних АЗС

Щоб унеможливити відновлення незаконної діяльності згаданих АЗС, фахівці БЕБ скерували лист до Нацполіції з вимогою постійно контролювати за такими обʼєктами та їх своєчасно демонтовувати.