Львівщина залишається лідером за кількістю нелегальних автозаправочних станцій в країні – на території області у травні виявили майже 90 нелегальних АЗС. Про це йдеться в повідомленні професійного об’єднання «Нафтогазова асоціація України» (НАУ), до якого входять найбільші гравці нафтогазового ринку (WOG, ОККО, «Amic Україна», SOCAR, KLO, UPG, Orlen, «Паралель», «Укргазвидобування» й «Укрнафта»).

Асоціація оновила дані інтерактивного ресурсу PerevirAZS.info, до якого надходять скарги громадян щодо роботи заправних станцій «із ознаками порушення чинного законодавства». Згідно з їхніми даними, станом на травень перелік таких АЗС налічує 428 об’єктів.

Майже 60% усіх нелегальних АЗС працюють у п’яти регіонах – Львівській (87 станцій), Одеській (47), Київській (44), Івано-Франківській (34) та Дніпропетровській областях (29). Зокрема, у Львові зафіксували 24 нелегальні станції.

Кількість нелегальних АЗС в областях, візуалізація НАУ

Президент НАУ Ярослав Старовойтенко заявив, що легальні оператори паливного ринку працюють у надскладних умовах, особливо під час повномасштабної війни. «Водночас тіньові гравці ринку реалізують контрафактне пальне, уникають оподаткування, виплачують зарплати «в конвертах» та грубо нехтують базовими нормами безпеки — як для працівників, так і для оточуючих. За рахунок цього вони пропонують пальне за цінами, подекуди нижчими за собівартість. Ця ситуація спотворює ринок, послаблює економіку і зменшує фінансові ресурси, необхідні для підтримки обороноздатності країни», – йдеться в заяві президента НАУ.

Асоціація передала до Державної податкової служби «наявну інформацію щодо місць розташування АЗС із ознаками роботи із порушенням чинного законодавства».

«Нелегальні АЗС мають або легалізувати свою діяльність, або залишити ринок», – заявили в НАУ.

До слова, восени 2024 року на Львівщині Асоціація нарахувала 98 нелегальних АЗС, на Івано-Франківщині була 41 така станція, на Одещині – 42, на Київщині (область і столиця) – 31, у Дніпропетровській області – 29.