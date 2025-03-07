АЗС діяла без ліцензії на зберігання та роздрібну торгівлю пальним

Детективи Бюро економічної безпеки викрили незаконну діяльність автозаправної станції у Хустському районі. Під час обшуків на АЗС вилучили понад 5,7 тис. літрів пального та чорнову бухгалтерію. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у Територіальному управлінні БЕБ у Закарпатській області 7 березня, нелегальна АЗС діяла без ліцензії на зберігання та роздрібну торгівлю пальним.

Власник станції після скасування ліцензії вирішив продовжити роботу

«Підприємець налагодив продаж незаконно виготовленого пального за готівку без будь-якого відображення господарської діяльності у податковій звітності. Під час обшуків на АЗС вилучили понад 5,7 тис. літрів пального, різноманітне обладнання, готівку, чорнову бухгалтерію», – зазначили в Бюро економічної безпеки.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Санкція статті передбачає від 85 тис. до 170 тис. грн штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.