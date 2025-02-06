У Львівській області з 9-ти заправок роботу відновили дві

Дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» компанія «Укравтогаз» поступово відновлює роботу своїх автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС). Про це повідомляє NV.

НА АГНКС автомобілі заправляють стисненим природним газом. Раніше компанія «Укравтогаз» мала 90 заправок по Україні, проте з 2021 року закривала їх через несприятливі умови на ринку.

Зараз частина АГНКС «Укравтогазу» розташована на тимчасово окупованій Росією території, проте заправки в інших регіонах знову починають працювати.

Так, в грудні-січні відновили роботу газові заправки в Києві, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Полтаві. На заході України запрацювали АГНКС в таких містах:

Дрогобич;

Самбір;

Тернопіль;

Хуст;

Свалява.

Додамо, що раніше на Львівщині було дев’ять АГНКС, з яких п’ять – у межах Львова. Адреси відновлених АГНКС «Укравтогаз» публікує на своєму сайті. Ціна стисненого природного газу на цих заправках становить 30,9 грн за кубометр.

Природний газ надходить на АГНКС газопроводами, далі тиск підвищується до 20 МПа (200 атм) і в такому вигляді закачується в балони транспортних засобів.