Дворічна Вероніка має шанс навчитися самостійно ходити

2-річна Вероніка з Яворівського району Львівщини, у якої діагностували церебральний параліч, за місяць інтенсивних занять з реабілітологами львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» зробила перші кроки. До того мама рік водила доньку на масажі, але вони не дали бажаного результату.

Ураження центральної нервової системи, яке відбулося у перинатальному періоді, у дитини виявили після народження. Пологи були передчасні та складні, повідомили у лікарні. До 2-річного віку дівчинка не ходила. Масажі, на які батьки рік возили доньку, не дали бажаного результату.

«Вони звернулися ще вчасно. Ми підібрали їй вертикалізатор, враховуючи її ортопедичні проблеми, де є можливість розведення ніжок. Це важливо для подальшої профілактики підвивиху. На жаль, до того використовували лише пасивні методи лікування – масаж, але це не має доказових переваг для дітей із таким діагнозом. У таких випадках потрібні активні методи реабілітації», – говорить керівниця клініки реабілітації «Охматдиту» Оксана Гдиря.

Команда фахівців, які допомагають Вероніці робити перші кроки

За місяць занять з реабілітологами дівчинка вже почала робити перші кроки. Мама неймовірно рада таким змінам і вдома продовжує займатися з донькою, аби швидше добитися хорошого результату.

Клініку реабілітації дітей після реконструкції в «Охматдиті» відкрили на початку липня. У ній є можливість застосовувати сучасні реабілітаційні методики. Мультидисциплінарна команда спеціалістів спершу обстежує дітей, тоді проводить командні обговорення проблеми і після цього створює індивідуальну програму реабілітації з чітко визначеними цілями для кожної конкретної дитини. До цього процесу залучають батьків, рідних дитини, які продовжують заняття вдома. На реконструкцію клініки, включно з реабілітаційним обладнанням, витратили 3 млн грн.