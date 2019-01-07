За перший місяць поїздом Мукачево-Будапешт скористались 1600 пасажирів

Поїзд Мукачево-Будапешт запустила угорська залізниця

За неповний місяць - з 9 грудня 2018 року до 3 січня 2019 року, поїзд Мукачево-Будапешт перевіз 1602 пасажира.

Як інформує видання «Магістраль», у напрямку Мукачева подорожувало 915 пасажирів, у напрямку Будапешта – 687 пасажирів. Найбільший попит спостерігався напередодні Різдва Христового західного обряду.

Зайнятість крісел цього поїзда становить близько 38%. Враховуючи лише початок його курсування, можна вважати запуск цього маршруту вдалим. Обслуговує маршрут угорська залізниця. Рухомий склад цих поїздів належить угорським залізничникам, а його назва – «Латориця», на честь найбільшої ріки Закарпаття, що протікає через Мукачево.

Нагадаємо, поїзд №33/34 Мукачево – Будапешт курсує щодня з 9 грудня 2018 року. З Мукачева поїзд вирушає о 12:30, прибуває до Будапешта о 18:37. З Будапешта вирушає о 07:23, до Мукачева прибуває о 15:20.

Вартість квитка становить близько 23 євро й може змінюватися залежно від курсу валюти в день придбання проїзного документа. Квитки можна придбати в залізничних касах.

Крім того, тепер усі, хто подорожуватиме залізницею до ЄС та зворотно через Мукачево, зможуть здійснити екскурсію цим містом і побачити його історичні пам’ятки, які, до речі, занесені до світової спадщини ЮНЕСКО. Поїзди, що прибувають з Києва, Харкова, Запоріжжя до Мукачева та відправляються із цього міста зворотно, підлаштовані під графік руху поїзда № 33/34 Мукачево – Будапешт таким чином, щоб між пересадками пасажири мали час насолодитися краєвидами Мукачева.