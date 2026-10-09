За нерухомість на вулиці Незалежності запропонували майже 39 млн грн

В Івано-Франківську 7 жовтня відбувся аукціон з продажу нерухомості на вул. Незалежності, 11. Під час торгів вартість приміщення зросла у 9 разів, за нього запропонували майже 39 млн грн.

Йдеться про нежитлове приміщення площею 85,3 м2 збанкрутілої компанії «Монтана-Естейт» з групи «Приват» Ігоря Коломойського. Раніше у ньому було відділення «А-Банку», який належить братам Суркісам.

Нерухомість продавали зі стартовою ціною 4,2 млн грн. За лот змагалися 35 учасників аукціону. Найбільшу ціну – 38,9 млн грн – запропонували київська рекламна компанія «Код Енд Клік» та підприємиця з Прикарпаття Надія Василик. Перша закрита ставка до початку аукціону дала їй право останнього ходу і перше місце у протоколі розкриття.

За даними аналітичної системи Youcontrol, Надія Василик зареєстрована ФОПом у селі Глибівка Івано-Франківського району з 2021 року. Займається ресторанами та надає послуги мобільного харчування.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у 2019 році суд арештував понад сотню приміщень фірми «Монтана-Естейт», яка тоді називалася «Приватофісом». Серед них – офісний центр компанії площею 1,9 тис. м2 на вул. Галицькій, 22 у Франківську.

У грудні 2025 року Господарський суд Дніпропетровської області визнав ТОВ «Монтана-Естейт» банкрутом, а 26 травня цього року комітет кредиторів боржника дав згоду на продаж його майна.