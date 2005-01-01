За рік Україна збільшила експорт солодощів на 10%

У 2017 році Україна експортувала 240,913 тис. тонн кондитерських виробів, що на 10% більше, ніж у 2016 році. Такі дані Державної фіскальної служби передає Інтерфакс .

У грошовому виразі експорт української кондитерської продукції за останній рік збільшився на 15,6%, до $404,7 млн, порівняно з 2016 роком.

Зокрема, Україна наростила постачання за кордон кондвиробів без умісту какао на 2,5%, до 79,385 тис. тонн, шоколаду на 4,2% (до 61,01 тис. тонн), хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів - на 20,5% (до 100,55 тис. тонн).

Основними покупцями українських солодощів були Казахстан, Білорусь, Молдова, Польща, Грузія.

Імпорт кондвиробів в Україну в 2017 році також збільшився на 36%, до 46,76 тис. тонн, у грошовому виразі - на 37%, до $168,43 млн порівняно з попереднім роком. Основними постачальниками в Україну стали Польща, Туреччина, Німеччина, Нідерланди, Болгарія та інші країни.